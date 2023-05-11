Эксперт Крапивник: производители HIMARS соврали Пентагону относительно возможностей РСЗО

Военный отметил, что ранее РСЗО HIMARS применялись Сирии, Ираке и Афганистане против третьесортных армий. Однако после использования в зоне СВО выяснилось, что снаряды этих систем сбиваются ВС РФ намного чаще, к тому же, указанные РСЗО оказались не такими уж и точными, отметил Крапивник.