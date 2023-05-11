Эксперт Крапивник: производители HIMARS соврали Пентагону относительно возможностей РСЗО

Характеристики и заявленные возможности американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказались несколько преувеличенными. Такое мнение в интервью «Царьграду» высказал бывший офицер армии США Станислав Крапивник.
По его словам, американские военные компании намеренно преувеличивают возможности своих вооружений, чтобы получить от государства новые военные заказы.
«Американские компании, которые продают свое боевое оборудование государству, очень часто врут о способностях своих систем. Они преувеличивают возможности своих комплексов и принижают преимущества орудий противника», — сказал Крапивник.
Военный отметил, что ранее РСЗО HIMARS применялись Сирии, Ираке и Афганистане против третьесортных армий. Однако после использования в зоне СВО выяснилось, что снаряды этих систем сбиваются ВС РФ намного чаще, к тому же, указанные РСЗО оказались не такими уж и точными, отметил Крапивник.