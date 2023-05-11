Захарова: власти в Кишиневе с румынскими паспортами разрушают экономику Молдавии

Руководители Молдавии, имеющий румынские паспорта, делают все возможное, чтобы разрушить республику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она обратила внимание на то, что в Молдавии резко упали цены на зерно. Это произошло после того, как власти отказались от запрета на ввоз злаковых культур с территории Украины.
По мнению Захаровой, Кишинев такими действиями наносит экономический вред местным жителям, которые просто находятся в «заложниках у творящего вакханалию режима». Таким образом, очередной проект Запада ведет к очередному коллапсу.