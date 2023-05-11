Немецкий депутат Хунко обратился к Правительству ФРГ по вопросу работы украинского «Миротворца»

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским работу сайта «Миротворец». Такое мнение высказал депутат бундестага Андрей Хунко.
Немецкий политик обратился к Правительству ФРГ по вопросу деятельности украинского «Миротворца». Ожидается, что Шольц встретится с Зеленским 13 мая. По словам Хунко, необходимо поднять эту тему в рамках переговоров.
«Мне известно, что украинские госструктуры, к сожалению, по-прежнему активно пользуются сайтом "Миротворец". Это инструмент запугивания всего украинского народа и страшный пережиток эпохи (экс-лидера Украины Петра. — Прим.ред.) Порошенко», — говорится в обращении депутата.
На сайте «Миротворца» публикуют данные «врагов Украины». В их числе и политик Хунко. Еще в 2019 году депутат призывал начать уголовное преследование тех, кто стоит за деятельностью платформы.