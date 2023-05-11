Чехия нарастит мощность нефтепровода TAL для уменьшения зависимости от России

Чехия намерена увеличить мощности трансальпийского нефтепровода TAL в 2024 году для того, чтобы снизить зависимость от поставок по российской магистрали «Дружба», заявил премьер-министр Петр Фиала.
Он отметил, что трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL уже достигли соглашений по реализации проекта о расширении мощности энергетической инфраструктуры.
Чехии необходимо импортировать 7-8 млн тонн для обеспечения потребностей в топливе. В настоящее время 50% из них приходится на поставки российской нефти по «Дружба», а другая половина – на нефтепровод IKL.