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Financial Times: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США из-за американских санкций

Армия
Financial Times: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США из-за американских санкций

Китайские власти уведомили американских коллег, что встреча главы минобороны КНР Ли Шанфу и шефа Пентагона Ллойда Остина едва ли возможна. Причиной назвали введенные против министра санкции за приобретение у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Financial Times.

Ранее СМИ сообщили, что Остин хочет встретиться с Шанфу на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, который состоится в следующем месяце в Сингапуре. Представители США сообщили Китаю, что санкции не помещают главам военных ведомств провести переговоры в третьей стране. Однако в Пекине считают, что пока введенные США ограничения в силе, вероятность такой встречи крайне маловероятна.

Напомним, в 2018 году Вашингтон ввел санкции против Центрального военного совета Китая и лично Шанфу за военное сотрудничество с Россией.

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