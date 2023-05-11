Financial Times: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США из-за американских санкций

Китайские власти уведомили американских коллег, что встреча главы минобороны КНР Ли Шанфу и шефа Пентагона Ллойда Остина едва ли возможна. Причиной назвали введенные против министра санкции за приобретение у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Financial Times.
Ранее СМИ сообщили, что Остин хочет встретиться с Шанфу на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, который состоится в следующем месяце в Сингапуре. Представители США сообщили Китаю, что санкции не помещают главам военных ведомств провести переговоры в третьей стране. Однако в Пекине считают, что пока введенные США ограничения в силе, вероятность такой встречи крайне маловероятна.
Напомним, в 2018 году Вашингтон ввел санкции против Центрального военного совета Китая и лично Шанфу за военное сотрудничество с Россией.