Financial Times: Пекин отказался от встречи министров обороны КНР и США из-за американских санкций

Ранее СМИ сообщили, что Остин хочет встретиться с Шанфу на саммите по безопасности Shangri-La Dialogue, который состоится в следующем месяце в Сингапуре. Представители США сообщили Китаю, что санкции не помещают главам военных ведомств провести переговоры в третьей стране. Однако в Пекине считают, что пока введенные США ограничения в силе, вероятность такой встречи крайне маловероятна.