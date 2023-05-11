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Владимир Соловьев считает, что Пугачеву не должны были пускать на похороны Юдашкина

Шоу-бизнес
Владимир Соловьев считает, что Пугачеву не должны были пускать на похороны Юдашкина

Телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что певицу Аллу Пугачеву не должны были пускать в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Соловьев в своей авторской программе жестко высказался о приезде артистки в страну. Он считает, что Пугачеву нельзя было пускать на Родину после сказанных слова в адрес россиян.

«Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась!» — заявил телеведущий.

Он отметил, что сейчас за Родину на фронте сражаются русские солдаты. Соловьев предложил показывать настоящих героев, а не всякую «шелуху».

Пугачева приехала в Россию, чтобы проститься с Юдашкиным. Известно, что семья певицы тесно дружила с модельером. За несколько недель до смерти он вместе с супругой Мариной приезжал к ней в Израиль.

#соловьев #пугачева #юдашкин