Владимир Соловьев считает, что Пугачеву не должны были пускать на похороны Юдашкина

Телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что певицу Аллу Пугачеву не должны были пускать в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина.
Соловьев в своей авторской программе жестко высказался о приезде артистки в страну. Он считает, что Пугачеву нельзя было пускать на Родину после сказанных слова в адрес россиян.
«Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести. В ножки ей упадите, цветами встретьте. Это же осчастливило: кормилица вернулась!» — заявил телеведущий.
Он отметил, что сейчас за Родину на фронте сражаются русские солдаты. Соловьев предложил показывать настоящих героев, а не всякую «шелуху».
Пугачева приехала в Россию, чтобы проститься с Юдашкиным. Известно, что семья певицы тесно дружила с модельером. За несколько недель до смерти он вместе с супругой Мариной приезжал к ней в Израиль.