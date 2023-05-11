Песков заявил о частичном достижении целей спецоперации ВС РФ на Украине

За год проведения российской армии специальной военной операции по защите Донбасса часть целей удалось достигнуть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В самом начале, еще 24 февраля прошлого года, президент России Владимир Путин говорил о том, что в первую очередь должна быть обеспечена безопасность людей, живущих в Донбассе», — напомнил Дмитрий Песков в интервью телеканалу ATV.
Он подчеркнул, что российским военным отчасти удалось создать безопасные условия для жителей Донбасса, которых восемь лет обстреливал киевский режим при попустительстве Запада. До полного выполнения всех задач СВО на Украине еще далеко, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.