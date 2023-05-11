Песков заявил о частичном достижении целей спецоперации ВС РФ на Украине

Он подчеркнул, что российским военным отчасти удалось создать безопасные условия для жителей Донбасса, которых восемь лет обстреливал киевский режим при попустительстве Запада. До полного выполнения всех задач СВО на Украине еще далеко, резюмировал пресс-секретарь президента РФ.