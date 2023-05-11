РИА Новости: Путин решением по ДОВСЕ забил последний гвоздь в гроб отношений с НАТО

В статье РИА новости сказано, что Москва забила последний гвоздь в гроб отношений с Североатлантическим альянсом. Пункты указанного договора выполняла только Россия, а не страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил, что Кремль не будет выглядеть так, как будто он участвует в театре абсурда. Поэтому вся эта трагедия постепенно подходит к финалу.