Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) отправится на помойку после завершения процедуры его денонсации, о чем уже распорядился президент РФ Владимир Путин, сообщил обозреватель Кирилл Стрельников.
В статье РИА новости сказано, что Москва забила последний гвоздь в гроб отношений с Североатлантическим альянсом. Пункты указанного договора выполняла только Россия, а не страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил, что Кремль не будет выглядеть так, как будто он участвует в театре абсурда. Поэтому вся эта трагедия постепенно подходит к финалу.
«В этих условиях единственный договор, который нам имеет смысл оставить для подписания с врагом, — это договор о его капитуляции», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации ДОВСЕ.