Экономические санкции, введенные западными странами для сдерживания России, оказались толчком к ускорению отказа от доллара и ударом по экономике Украины, поделился мнением американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео, опубликованном на YouTube-канале Red Pilled TV.
Несмотря на ограничения, России удалось вернуть ВВП к довоенным значениям, констатировал эксперт. В подтверждение своих слов журналист обратился к графику роста российского и украинского ВВП, согласно которому макроэкономические показатели республики начали стремительно ухудшаться с момента введения санкций против Москвы.
Кроме того, ограничения способствовали потере позиций доллара на мировом рынке, отметил Моррис. Если в период с 2001 по 2022 год доля мировых валютных резервов, хранящихся в валюте США, сократилась с 71% до 55%, то за последний год она уменьшилась сразу на 8%, уточнил он.