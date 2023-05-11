Red Pilled TV: санкции вместо сдерживания России стали ускорителем отказа от доллара

Кроме того, ограничения способствовали потере позиций доллара на мировом рынке, отметил Моррис. Если в период с 2001 по 2022 год доля мировых валютных резервов, хранящихся в валюте США, сократилась с 71% до 55%, то за последний год она уменьшилась сразу на 8%, уточнил он.