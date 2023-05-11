Охрану президента Словакии Чапутовой усилили после получения письма с патронами

Охрану словацкого президента Зузаны Чапутовой и ее родных усилили из-за поступающих в их адрес угроз, в том числе после получения письма с патронами и антисемитскими лозунгами. Об этом проинформировал новостной портал sme.sk.
В ближайшие дни Чапутова должна сообщить о своем решении по переизбранию на второй пятилетний срок президентства. Возможно, угрозы связаны именно с политическими планами женщины.
Ранее глава государства получила конверт, куда были вложены боеприпасы, а также написаны оскорбления и резкие высказывания против евреев. Помимо письма с опасным содержимым, также поступили «анонимки» о заложенной взрывчатке в доме президента Словакии в городе Пезинок, около столичной Братиславы.
По данным издания, полиция активно расследует возникшую ситуацию и разыскивает тех, кто угрожал главе государства. Тем не менее, официальных обвинений пока выдвинуто не было.