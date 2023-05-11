Охрану президента Словакии Чапутовой усилили после получения письма с патронами

Ранее глава государства получила конверт, куда были вложены боеприпасы, а также написаны оскорбления и резкие высказывания против евреев. Помимо письма с опасным содержимым, также поступили «анонимки» о заложенной взрывчатке в доме президента Словакии в городе Пезинок, около столичной Братиславы.