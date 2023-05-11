Минюст России разъяснил критерии для признания иноагентом

В новом законопроекте, вступившем в действие 1 декабря 2022 года, был учтен предыдущий опыт, поэтому «иностранное финансирование» на сегодня не является единственным основанием для внесения в реестр иноагентов. Также Свириденко сообщил, что используемый инструментарий для скрытой или непрямой поддержки успешно отслеживается компетентными органами.