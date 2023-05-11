Минюст России разъяснил критерии для признания иноагентом

Основанием для попадания в реестр иноагентов может быть не только иностранное финансирование. Это в интервью ТАСС на полях XI Петербургского международного форума (ПМЮФ) разъяснил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
Он заявил, что «иностранная поддержка» – это не только получение финансирования из-за рубежа. Так, «агенты влияния» могут помогать своим «партнерам» другим методом. Например, с помощью предоставления площадок в СМИ, раскрутки в информационном поле, сотрудничестве в техническом оснащении и многом другом.
В новом законопроекте, вступившем в действие 1 декабря 2022 года, был учтен предыдущий опыт, поэтому «иностранное финансирование» на сегодня не является единственным основанием для внесения в реестр иноагентов. Также Свириденко сообщил, что используемый инструментарий для скрытой или непрямой поддержки успешно отслеживается компетентными органами.