Солист группы «Три дня дождя» Викторов призвал всех недовольных уезжать из России

Вокалист рок-группы «Три дня дождя» Глеб Викторов высказался по поводу гневных тирад в свой адрес из-за поддержки СВО. Свой эмоциональный пост на эту тему он опубликовал в личном блоге.
Артист отметил, что уже около 15 лет наблюдает «карикатурно-насмешливые» выпади в адрес РФ. Причем делают это соотечественники, не понимая, что оскорбляют свою родину.
«Мол мы (ого) какие несуразные, потешные и т. д. особенно в свете последних событий. Так вот, (подите к черту), у нас есть культура, есть обычаи, есть многонациональность. У нас есть понятия и устои», — объявил Викторов.
По его мнению, сегодня есть только два варианта — либо собирать вещи и уезжать прочь, либо поддерживать свой народу и страну. Музыкант также заявил о своей необъятной любви к родине и планах дать благотворительные концерты в Крыму и ЛДНР.