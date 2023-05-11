Дональд Трамп призвал республиканцев добиться дефолта, если власти не сократят расходы

Республиканская партия в Конгрессе США должна добиться дефолта по госдолгу, если команда президента Джо Байдена не пойдет на их предложения по значительному сокращению расходов. Об этом заявил экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп.
В то же время бывший президент убежден, что дефолт не пройдет, поскольку «демократы дадут слабину». По словам Трампа, такой расклад «никому не нужен», однако даже дефолт лучше нынешнего положения.
«Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения бюджета, вы должны допустить дефолт», — сказал Дональд Трамп, отвечая на вопросы участников программы Town Hall на телеканале CNN.
Накануне президент Байден сообщил, что возможный дефолт США чреват проблемами для всего мира. Хозяин Белого дома также уверен, что за сегодняшний кризис ответственен именно республиканский лагерь.