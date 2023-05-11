Глава УК в Хабаровске получил условный срок за гибель упавшего с балкона мужчины

Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор главе управляющей компании (УК) по делу об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Он получил условный срок в 3,5 года и штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщили в краевой прокуратуре.
Причиной возбуждения уголовного дела стала трагедия, произошедшая летом 2022 года. Мужчина, исполняющий обязанности главы МУП Хабаровска «Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах», в августе 2021 года не обеспечил безопасность деревянных конструкций общих балконов. Это привело к обрушению балкона на шестом этаже дома 25 по улице Муравьева-Амурского.
В момент трагедии на балконе находился 72-летний пенсионер. От полученных травм он скончался на месте.
Во время судебного заседания 42-летний подсудимый отказался признавать свою вину. По его словам, он не был проинформирован об аварийном состоянии конструкции.