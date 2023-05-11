Дептранс Москвы: автомобиль наехал на препятствие и перевернулся в Лефортовском туннеле

Водитель автомобиля не справился с управлением и спровоцировал аварию в Лефортовском туннеле. Кадрами с места происшествия поделился Департамент транспорта Москвы.
На видеозаписи можно заметить, как неуправляемая легковушка на большой скорости делает вираж и сталкивается со стеной туннеля, чудом не задев двигающийся впереди автомобиль. Сведения о жертвах и пострадавших не поступали.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Проводится служебная проверка для выяснения точных причин и обстоятельств аварии. По данным дептранса, в результате ДТП движение по Лефортовскому тоннелю затруднено по двум полосам из трех.