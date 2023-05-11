Франция заявила о готовности взаимодействовать с Китаем для решения украинского кризиса

Париж хочет усилить кооперацию с КНР ради продуктивной работы по украинском вопросу. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна по итогам беседы с китайским коллегой Цинь Ганом.
По словам французского министра, Китай играет ключевую роль в построении стабильности по всему миру. Поэтому наибольшая вовлеченность страны в коллективную работу помогла бы решать важные международные проблемы эффективнее.
«Китай привержен содействию политическому урегулированию кризиса, поддерживает взаимодействие со всеми сторонами и продолжит играть конструктивную роль в этом вопросе», — ответил Цинь Ган.
Глава МИД также напомнил о положениях, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, для Пекина именно они являются отправной точкой в вопросе решения украинского кризиса.