Дипломат Гаврилов: Россия укрепит границу с Финляндией средствами ПВО

Россия усилит военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией. Об этом передают «Известия» со ссылкой на главу российской делегации на переговорах с Веной по вопросам военной безопасности Константина Гаврилова.
Такое решение Москвы станет ответной мерой на возможное появление американских баз на территории соседнего государства. По словам дипломата, планируется сформировать армейский корпус и поставить средства ПВО вдоль границы.
Представители посольства РФ в Хельсинки отметили, что Москва в любом случае вынуждена купировать угрозы безопасности, появившиеся после вступления Финляндии в НАТО. Решения России в этом направлении будут зависеть от участия финской стороны в деятельности военного блока.