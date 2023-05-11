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Бродячие собаки едва не загрызли первоклассника на Чукотке

Происшествия
Бродячие собаки едва не загрызли первоклассника на Чукотке

Стая бездомных собак напала на ученика первого класса школы города Певек на Чукотке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.

По его словам, мальчика доставили в больницу случайный свидетель. Леюшкин подчеркнул, что во время нападения первоклассник находился без присмотра взрослых.

«Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — написал Леюшкин в своем Telegram-канале.

Сейчас сотрудники ветеринарной станции разыскивают стаю собак, напавших на школьника. Леюшкин рекомендовал местным жителям не отпускать детей одних и регулярно мониторить места для прогулок.

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