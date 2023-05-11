Бродячие собаки едва не загрызли первоклассника на Чукотке

Стая бездомных собак напала на ученика первого класса школы города Певек на Чукотке. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Леюшкин.
По его словам, мальчика доставили в больницу случайный свидетель. Леюшкин подчеркнул, что во время нападения первоклассник находился без присмотра взрослых.
«Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», — написал Леюшкин в своем Telegram-канале.
Сейчас сотрудники ветеринарной станции разыскивают стаю собак, напавших на школьника. Леюшкин рекомендовал местным жителям не отпускать детей одних и регулярно мониторить места для прогулок.