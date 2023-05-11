Лукашенко принял закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

Соответствующий проект закона был в одном чтении Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 18 апреля. На следующий день документ получил поддержку Совета Республики. Само соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ОЯТ существует с ноября прошлого года.