Лукашенко принял закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с ОЯТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил закон о ратификации соглашения с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Он предполагает переработку ресурса на территории РФ.
Подписанный Лукашенко документ появился на Национальном правовом интернет-портале. В нем содержится поручение Совету министров Белоруссии принять меры для реализации положений соглашения.
Соответствующий проект закона был в одном чтении Палаты представителей Национального собрания Белоруссии 18 апреля. На следующий день документ получил поддержку Совета Республики. Само соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ОЯТ существует с ноября прошлого года.