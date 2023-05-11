Байден поугрожал всему миру и потерялся на сцене в Нью-Йорке

Американский президент Джо Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены в Нью-Йорке, где пригрозил всей планете последствиями при возникновении дефолта в США. Кадры с выступления политика были обнародованы западными СМИ.
Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал PBS NewsHour. В ходе нее зрители стали свидетелями очередного конфуза с участием 46-го президента США: Байден попрощался с залом, развернулся и не смог найти выход со сцены. К нему поспешил помощник, который показал главе государства, в какую сторону идти.
Джозеф Байден в ноябре отпраздновал свое 80-летие, став самым пожилым президентом США за всю историю. На политика-демократа регулярно совершают нападки, обвиняя того в утрате умственных способностей, необходимых для руководителя страны.