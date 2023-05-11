Байден поугрожал всему миру и потерялся на сцене в Нью-Йорке

Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал PBS NewsHour. В ходе нее зрители стали свидетелями очередного конфуза с участием 46-го президента США: Байден попрощался с залом, развернулся и не смог найти выход со сцены. К нему поспешил помощник, который показал главе государства, в какую сторону идти.