Офис президента Турции: Путин не навязывает Эрдогану выбор стороны по вопросу Украины

Президент РФ Владимир Путин является «прозорливым» лидером и он не пытается навязать своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану выбор стороны в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил офпред главы руспублики Ибрагим Калын.
Говоря о диалоге по Украине Калын обратил внимание, что «в России прекрасно знают позицию Турции». Официальный представитель Эрдогана также напомнил о своем мартовском визите в Москву. По его словам, тогда в Кремле обсуждались двусторонние темы.
«Господин Путин является прозорливым лидером, понимающим, что не получится навязать Эрдогану подобное», — сказал Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Türk, рассуждая о позиции Анкары по Украине.
Турецкий чиновник отметил, что Эрдоган и Путин имеют доверительные и «очень хорошие отношения». Именно благодаря таким связям, по словам Калына, получается вести контакты по Сирии, Астанинскому процессу, «черноморской инициативе» и прочим важным вопросам.