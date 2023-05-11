Два грузовика столкнулись на 15-м километре МКАД

Авария с участием двух грузовиков произошла на 15-м километре МКАД. Один из автомобилей находился в неисправном состоянии, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Один из большегрузов протаранил вторую фуру, которая стояла посреди дороге на «аварийке». Ее от удара откинуло на обочину, а другой транспорт перекрыл две полосы движения на МКАД.
Информация о пострадавших в результате ДТП не поступала. Выяснением причин и обстоятельств аварии будут заниматься сотрудники правоохранительных органов. Департамент транспорта рекомендовал водителям выбирать альтернативные пути движения при составлении маршрута.