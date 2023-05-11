Власти ФРГ намерены выделить 1 миллиард евро на обеспечение беженцев

Между федеральными землями Германии будет распределен 1 миллиард евро, который они должны потратить на содержание беженцев. Соответствующее решение принято Правительством ФРГ.
Ранее главы федеральных земель провели консультации с канцлером Олафом Шольцем. Как уточнил политик, был принят ряд договоренностей, в числе которых дополнительное финансирование беженцев.
«Федеральное правительство увеличит на один миллиард евро единовременную выплату беженцев землям в 2023 году», — говорится в документе.
Также были обсуждены меры по усилению контроля на внешних границах ЕС. В опубликованной резолюции уточняется, что Германия продолжит настаивать на соглашении о приеме беженцев всеми странами-участницами организации.