Украинский беспилотник обстрелял город Стародуб в Брянской области

Город Стародуб в Брянской области подвергся атаке беспилотника, выпущенного со стороны Украины. Об этом в ночь на 11 мая сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Повреждения получило административное здание. Сейчас на месте происшествия в Стародубе работают сотрудники экстренных служб.
По словам Богомаза, никто из людей не пострадал. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
Накануне украинский беспилотник атаковал село Ольховатка в Белгородской области. В результате обстрела повреждения получили два жилых дома, автомобиль, здания библиотеки и ФАП.