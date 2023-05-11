Зеленский предрек Украине будущее центра концентрации европейских ценностей

Именно Украина станет центром концентрации всех европейских ценностей и глобального сотрудничества. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
На Украине будет «максимум Европы в Европе», уверен он. Страна сможет олицетворять собой все то, на что способны ценности ЕС. Об этом глава государства заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
«Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа», — констатировал Зеленский.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает решения ЕС относительно ее вступления в организацию. По его словам, Киев выполнил все озвученные рекомендации.