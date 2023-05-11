С Новым Годом!

Зеленский предрек Украине будущее центра концентрации европейских ценностей

Политика
Зеленский предрек Украине будущее центра концентрации европейских ценностей

Именно Украина станет центром концентрации всех европейских ценностей и глобального сотрудничества. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

На Украине будет «максимум Европы в Европе», уверен он. Страна сможет олицетворять собой все то, на что способны ценности ЕС. Об этом глава государства заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа», — констатировал Зеленский.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна ожидает решения ЕС относительно ее вступления в организацию. По его словам, Киев выполнил все озвученные рекомендации.

#Украина #европейские ценности #зеленский