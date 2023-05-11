Interia: экстрасенс Яцковский предупредил поляков о тяжелых временах

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказал мрачные времена для жителей страны в 2023 году. Об этом сообщает издание Interia.
По словам экстрасенса, причина кроется в развитии мирового конфликта. При этом в бедах Варшавы виновна не Россия, а сами польские власти.
«Эти слова в определенном смысле являются для Польши неблагоприятными и тревожными. Есть риск в какой-то момент остаться в одиночестве», — отмечает провидец.
В какой-то момент мир увидит, что лучше пойти навстречу к Китаю и России. В таком случае Польша станет «козлом отпущения». Ее ярое присоединение к антироссийскому блоку в итоге станет губительным.