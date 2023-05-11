«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Такое мнение в беседе с изданием «Свободная пресса» выказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко, который обратил внимание на то, что среди гостей на трибунах не оказалось послов Соединенных Штатов и Великобритании в РФ Линн Трейси и Деборы Броннерт.