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«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Россия и мир
«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Анализируя значение прошедшего 9 мая в Москве военного парада, большое внимание следует уделить списку высоких гостей, приглашенных российским руководством на ежегодное торжество по случаю Дня Победы, а также тем, кто в этот список не попал.

Такое мнение в беседе с изданием «Свободная пресса» выказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко, который обратил внимание на то, что среди гостей на трибунах не оказалось послов Соединенных Штатов и Великобритании в РФ Линн Трейси и Деборы Броннерт.

То есть Москва не стала приглашать на празднование Дня Победы официальных представителей двух союзников СССР по антигитлеровской коалиции, которые к настоящему времени превратились в открытых смертельных врагов России.

Причем Трейси и Броннет не сами отказались участвовать в параде, например, из чувства солидарности с Украиной. А именно Кремль демонстративно вычеркнул их из списка приглашенных.

«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Это ранее официально подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, по словам которого послам США и Британии, в отличие от послов множества других стран, в нынешнем году даже не отправляли приглашения на Парад Победы.

«Для Вашингтона и Лондона вышло очень унизительно еще и потому, что как раз в этот день (в отличие от аналогичных дат прежних лет) в Москву прикатило необычно много глав иностранных государств. Пусть и членов образовавшегося на обломках Советского Союза СНГ, но тем не менее», – отмечает Ищенко.

Этот особенно заметно в сравнении с прошлым годом, когда 9 мая отмечалось в Москве вообще без высокопоставленных иностранных гостей.

Но в этом году на Парад Победы в качестве гостей прибыли главы сразу семи государств – Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«На постсоветском пространстве налицо невиданной смелости бунт. Чем и как подавлять который, теперь Соединенным Штатам предстоит сильно думать. Ведь Вашингтон привык считать государства Содружества "мышами" под своим политическим "веником"», – констатирует военный эксперт.
«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Ранее в МИД Украины уже прокомментировали такое количество иностранных лидеров на военном параде в честь Дня Победы в Москве, заявив, что главы государств, принявшие приглашение российского коллеги, поступили «недружественно» по отношению к Киеву.

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