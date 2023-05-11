«Бунт невиданной смелости». Ищенко рассказал, как список гостей на Параде Победы унизил США

Анализируя значение прошедшего 9 мая в Москве военного парада, большое внимание следует уделить списку высоких гостей, приглашенных российским руководством на ежегодное торжество по случаю Дня Победы, а также тем, кто в этот список не попал.
Такое мнение в беседе с изданием «Свободная пресса» выказал военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Сергей Ищенко, который обратил внимание на то, что среди гостей на трибунах не оказалось послов Соединенных Штатов и Великобритании в РФ Линн Трейси и Деборы Броннерт.
То есть Москва не стала приглашать на празднование Дня Победы официальных представителей двух союзников СССР по антигитлеровской коалиции, которые к настоящему времени превратились в открытых смертельных врагов России.
Причем Трейси и Броннет не сами отказались участвовать в параде, например, из чувства солидарности с Украиной. А именно Кремль демонстративно вычеркнул их из списка приглашенных.
Это ранее официально подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, по словам которого послам США и Британии, в отличие от послов множества других стран, в нынешнем году даже не отправляли приглашения на Парад Победы.
«Для Вашингтона и Лондона вышло очень унизительно еще и потому, что как раз в этот день (в отличие от аналогичных дат прежних лет) в Москву прикатило необычно много глав иностранных государств. Пусть и членов образовавшегося на обломках Советского Союза СНГ, но тем не менее», – отмечает Ищенко.
Этот особенно заметно в сравнении с прошлым годом, когда 9 мая отмечалось в Москве вообще без высокопоставленных иностранных гостей.
Но в этом году на Парад Победы в качестве гостей прибыли главы сразу семи государств – Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
«На постсоветском пространстве налицо невиданной смелости бунт. Чем и как подавлять который, теперь Соединенным Штатам предстоит сильно думать. Ведь Вашингтон привык считать государства Содружества "мышами" под своим политическим "веником"», – констатирует военный эксперт.
Ранее в МИД Украины уже прокомментировали такое количество иностранных лидеров на военном параде в честь Дня Победы в Москве, заявив, что главы государств, принявшие приглашение российского коллеги, поступили «недружественно» по отношению к Киеву.