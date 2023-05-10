Песков: в Кремле приняты все меры безопасности после налета украинских дронов

Представитель Кремля дал интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины). В ходе него Песков ответил на целый ряд вопросов, в том числе высказался о недавней атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина.