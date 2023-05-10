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Песков: в Кремле приняты все меры безопасности после налета украинских дронов

Политика
Песков: в Кремле приняты все меры безопасности после налета украинских дронов

Власти России принимали и будут принимать все необходимые меры безопасности в свете атаки украинских беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля дал интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины). В ходе него Песков ответил на целый ряд вопросов, в том числе высказался о недавней атаке дронов на кремлевскую резиденцию президента Владимира Путина.

«Мы принимаем и дальше будем принимать все меры для обеспечения нашей безопасности. Ну и, конечно, как было сказано нами в заявлении, мы ответим на подобные шаги и так, и тогда, как и когда мы посчитаем целесообразным», — заявил Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нападением на Кремль украинская сторона де-факто приравняла себя к государствам-спонсорам терроризма.

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