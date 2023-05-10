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Песков: атака на Кремль позволяет считать Украину страной-спонсором терроризма

Политика
Песков: атака на Кремль позволяет считать Украину страной-спонсором терроризма

Решение Украины атаковать Кремль с помощью беспилотников является возмутительным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с телеканалом ATV.

Российская сторона расценивает украинскую атаку как «попытку проведения теракта против президента Владимира Путина». Своими действиями Украина фактически приравняла себя к странам-спонсорам терроризма, отметил Песков.

Инцидент с беспилотниками произошел ночью 3 мая. Два украинских дрона попытались атаковать здание Кремля, но были сбиты.

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