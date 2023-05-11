МИД Италии заявил о попытках вице-премьера Испании вмешаться в дела страны

Второй заместитель главы Правительства Испании, министр занятости Йоланду Диас вмешивается во внутренние дела Италии. Об этом заявил глава МИД страны Антонио Таяни.
Таким образом итальянский министр прокомментировал высказывания Диас о правительстве. По его словам, вице-премьер делала «неприемлемые суждения» о руководстве чужого государства.
«Предвыборные трудности ее партии не оправдывают оскорблений в адрес европейского партнера и союзника», — заявил Таяни.
Глава МИД также предупредил коллегу о последствиях ее высказываний. По его словам, подобное поведение не является способом вести сотрудничество.