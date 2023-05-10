Подоляк пригрозил ЕС «страшными последствиями» при прекращении оружейных поставок на Украину

Прекращение поставок вооружения на Украину обернется «началом масштабной войны» на территории Европы. Такое заявление сделал советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он прокомментировал интервью главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля испанскому телеканалу Sexta. Дипломат сообщил, что конфликт на Украине можно было бы остановить, если бы западные страны отказались от поддержки Киева.
«Как только будут остановлены поставки оружия…, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе», — заявил он в эфире телеканала «Рада».
Подоляк считает, что в таком случае многие страны Европы «погрузятся в войну». По его словам, люди больше не будут «сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно».