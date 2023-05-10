ОНТ: задержанные за подготовку терактов в Белоруссии признали вину

По словам руководителя Главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Владимира Атрашкова, в распоряжении задержанных было около двух килограмм взрывчатки. Этого хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов, добавил он.