ОНТ: задержанные за подготовку терактов в Белоруссии признали вину

Четверо граждан, задержанных по подозрению в подготовке терактов в Белоруссии на 9 Мая, признали свою вину. Информация об этом появилась в фильме «Убойная посылка», который вышел на телеканале ОНТ.
Задержанные согласились сотрудничать со следственными органами, говорится в фильме. В титрах уточняется, что они подозреваются в государственной измене и подготовке к теракту.
По словам руководителя Главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Белоруссии Владимира Атрашкова, в распоряжении задержанных было около двух килограмм взрывчатки. Этого хватило бы, чтобы пустить под откос несколько поездов, добавил он.