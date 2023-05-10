Евстафьев: американцы поняли главную уязвимость киевского режима

Планы Соединенных Штатов выделить Украине очередной пакет долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов на развитие в числе прочего противовоздушной обороны указывает на то, что Вашингтон осознал, в чем заключается главная стратегическая слабость киевского режима.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Ранее, 9 мая, стало известно, что Пентагон выделяет Украине очередной пакет военной помощи, предназначенный для усиления протививоздушной обороны и обеспечения потребности в боеприпасах.
По словам Дмитрия Евстафьева, он склонен верить заявлениям американского военного ведомства о назначении очередного пакета помощи Киеву.
«Потому что пакет, который анонсирован, просто не успеет к контрнаступу, в который западники просто пинками заталкивают Киев. Поэтому это действительно на будущее. Но там есть несколько интересных моментов. Во-первых, это попытка восполнить расход боеприпасов, который будет колоссальным в случае обострения ситуации. А второе – это системы ПВО. Соединенные Штаты начинают серьезно накачивать потенциал противовоздушной обороны киевского режима, это совершенно очевидно», – рассуждает эксперт.
Все это указывает на то, что американцы поняли, что главная стратегическая уязвимость Украины заключается в ослабевании ее ПВО. В долгосрочной перспективе возможности киевского режима в области противовоздушной обороны грозят полным исчерпанием.
И Вашингтон, понимая это, заранее готовится застабилизировать ситуацию после провала предстоящего контрнаступления, чтобы дать своему союзнику возможность сделать паузу в активных боевых действиях. Именно поэтому серьезное накачивание украинской системы ПВО средствами начинается уже сейчас.
«Причем, я вас уверяю, в том числе и системами, о поставках которых не объявляется. Потому что более идеального полигона для отработки новых систем ПВО у Соединенных Штатов не будет», – подчеркнул Евстафьев.
Напомним, накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты планируют продолжать тренировать украинских военнослужащих так долго, как это будет надо. Соединенные Штаты, по словам Райдера, имеют возможность оказывать такого рода поддержку в течение долгого времени, и как раз сейчас американская и украинская стороны обсуждают отправку в Америку на обучение новой группы служащих ВСУ.