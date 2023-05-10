Евстафьев: американцы поняли главную уязвимость киевского режима

Напомним, накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты планируют продолжать тренировать украинских военнослужащих так долго, как это будет надо. Соединенные Штаты, по словам Райдера, имеют возможность оказывать такого рода поддержку в течение долгого времени, и как раз сейчас американская и украинская стороны обсуждают отправку в Америку на обучение новой группы служащих ВСУ.