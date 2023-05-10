Додон не исключил проведение перевыборов главы Гагаузии

Выборы главы Гагаузской автономии в составе Молдавии могут быть признаны недействительными и проведены заново грядущей осенью. Об этом сообщил экс-президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон.
Для принятия соответствующего решения необходимо одобрение действующего руководства Гагаузии, уточнил он. Причиной возможных перевыборов являются случаи задержания и обысков руководителей членов избирательного штаба.
«То, что делают центральные власти в Гагаузии, недопустимо. Прессинг и обыски — это неправильно для правового государства», — констатировал Додон.
Нынешние власти Гагаузии не заинтересованы в проведении этих выборов, добавил политик. Тоже можно сказать и о руководстве Молдавии.