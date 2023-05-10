Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» на 50 тысяч кв. метров в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин.
По его словам, 10 мая ЧВК «Вагнер» освободила еще до 170 метров городской территории. В общей сложности «музыканты» продвинулись на 50 тысяч квадратных метров.
«Под контролем противника остается площадь около 2,25 квадратных километра», — аудиокомментарий Пригожина публикует его пресс-служба в Telegram.
Бойцы «оркестра» продолжают теснить противника на западных окраинах Бахмута. ЧВК «Вагнер» постепенно продвигается в центре многоэтажной застройки города, добавил бизнесмен.