Санду призвала начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС в 2024 году

Молдавия рассчитывает, что руководство Евросоюза начнет переговоры о присоединении страны к организации в начале 2024 года. Такое заявление сделала президент республики Майя Санду.
Глава государства подчеркнула, что вступление Молдавии в Евросоюз жизненно необходимо. По словам Санду, такой шаг станет вкладом в стабильность и безопасность Европы. Это также подтолкнуло бы Кишинев к проведению дальнейших реформ.
«Мы считаем, что это крайне важно для укрепления наших отношений, и я призываю ЕС уже в этом году принять решение о том, чтобы переговоры начались в начале 2024 года», — написала Санду в статье, опубликованной журналом The Economist.
Президент подчеркнула, что жители Молдавии давно выбрали путь евроинтеграции и «не свернут» с него. Санду добавила, что Кишинев борется с «гибридными атаками» со стороны Москвы. Сближение с Евросоюзом сделает эту работу эффективнее.