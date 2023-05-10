Один человек стал жертвой массового ДТП в Щекинском районе Тульской области

ДТП с участием пяти автомобилей произошло вечером 10 мая на трассе М-2 «Крым» в Щекинском районе Тульской области. Смертельные травмы получил один из водителей, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Авария произошла около 19:00 на 220-м километре трассы недалеко от деревни Карамышево. Предварительно установлено, что погиб мужчина 2000 года рождения, управлявший одним из автомобилей.
Различные травмы получили восемь человек, в том числе двое детей. Как уточняет ТАСС, одному из пострадавших оказали помощь на месте. В больницу были доставлены семь человек, в числе которых женщина с пятилетним мальчиком и семимесячной девочкой.
Всего на место ДТП приезжали шесть медицинских бригад. По факту произошедшего назначена проверка, ход которой находится на контроле прокуратуры города Щекино.