Глава МИД Турции Чавушоглу поделился ожиданиями от встречи по продлению зерновой сделки

Анкара рассчитывает на продление зерновой сделки минимум на два месяца. Такими ожиданиями поделился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит Daily Sabah.
Возможность продления зерновой сделки обсуждается на встрече представителей Турции, России, Украины и ООН. Переговоры проходят в Стамбуле. Срок действия действующего соглашения по вывозу зерна истекает 18 мая.
По словам Чавушоглу, стороны планируют обсудить несколько вопросов. Среди них эвакуация ряда судов под флагом Турции, продление новаторского соглашения и его важность для содействия стабильности на территории Африки.