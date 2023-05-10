Премьер Финляндии развелась с мужем после того, как изменила ему в клубе

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии Санна Марин объявила о разводе с супругом Маркусом Ряйккененом – до этого ее «застукали» с ухажером в клубе.
Политологи предполагают, что если бы Марин выиграла выборы в апреле, то не решилась бы на желанный развод ради сохранения публичного образа. Впрочем, он и так был подорван чередой скандалов.
Так, летом 2022 года политика засняли на видео в хельсинском клубе – она романтично обнималась на танцполе с популярным финским певцом Олави Уусивирта. До этого премьер-министра наблюдали «сидящей на коленях» у приятеля.
Журналисты отмечали, что супруг премьер-министра Финляндии, вероятно, был не в курсе, как она проводит свой досуг в VIP-зоне известного заведения. Удивляло и то, что браку Марин и Ряйккенена на тот момент было всего два года, хоть пара и встречалась с 16 лет.
«Проиграла выборы – развелась с мужем. Все одно к одному. А если бы выиграла? Дальше бы мучилась», – написал политолог Георгий Бовт в Telegram.
Также Марин упрекали в чрезмерно бурном веселье с друзьями, попавшем на видео: премьер-министру даже пришлось сдать тест на употребление запрещенных веществ, чтобы доказать обществу свою профпригодность. Подробнее – в нашей статье.