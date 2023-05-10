Премьер Финляндии развелась с мужем после того, как изменила ему в клубе

Журналисты отмечали, что супруг премьер-министра Финляндии, вероятно, был не в курсе, как она проводит свой досуг в VIP-зоне известного заведения. Удивляло и то, что браку Марин и Ряйккенена на тот момент было всего два года, хоть пара и встречалась с 16 лет.