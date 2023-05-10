«Следствие махинаций». Захарова напомнила, кто спровоцировал экономический кризис в США

Все, что происходит сейчас с американской экономикой, вплоть до возможного дефолта, является следствием непродуманных, популистских решений властей США.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая обратила внимание на регулярные успокоительные заявления высокопоставленных американских политиков о состоянии экономики.
«Посмотрите на экономику Соединенных Штатов Америки, на то, что сейчас с ней происходит. Как каждый день все эти люди, обслуживающие администрацию США, пытаются рассказать, что никакой рецессии у них нет, с госдолгом у них все в порядке, и экономика сильная, хотя она немного слабая. И что им нельзя объявлять дефолт, потому что тогда рухнет доллар, а что они будут делать, они расскажут завтра. И вот так каждый день, – напомнила Мария Захарова. – Но ведь это – следствие их махинаций многолетних и тех, которые они проводили за последнее время».
Все происходящее сейчас в американской экономике, является прямым результатом «пандемийных игр», когда власти США выпустили на рынок огромную массу ничем не обеспеченной наличности, которая создала объем и сняла волну недовольства и негодования в обществе, но потом дала о себе знать нынешними проблемами.
Кроме того, добавила Захарова, свою лепту в ситуацию внесли и непродуманные, непросчитанные, популистские игры вокруг зеленых повесток и зеленых экономик.
«Это даже не издевательство над здравым смыслом, а просто какая-то тотальная алогичность в подходах к энергоресурсам, к природным ресурсам, к углеводородам. Это фактор разрушения рыночных основ мировой экономики», – считает представитель МИД России.
В итоге Америка получила нынешнюю кризисную ситуацию, в которой под ударом оказалось самое святое для американского общества – экономическая модель США, то есть все, чем американцы привыкли гордиться – доллар, свободный рынок, саморегулирование и тому подобное, подчеркнула Мария Захарова.