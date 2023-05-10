«Следствие махинаций». Захарова напомнила, кто спровоцировал экономический кризис в США

Все происходящее сейчас в американской экономике, является прямым результатом «пандемийных игр», когда власти США выпустили на рынок огромную массу ничем не обеспеченной наличности, которая создала объем и сняла волну недовольства и негодования в обществе, но потом дала о себе знать нынешними проблемами.