В «Алании» прокомментировали слухи о неготовности стадиона к сдаче в эксплуатацию

Даниил Гуриев не подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что стадион «Спартак» во Владикавказе не удастся сдать в эксплуатацию в 2023 году. Своим мнением на этот счет вице-президент «Алании» поделился с журналистами «Чемпионата».