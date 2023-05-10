В «Алании» прокомментировали слухи о неготовности стадиона к сдаче в эксплуатацию

Вице-президент «Алании» Данил Гуриев прокомментировал ситуацию вокруг стадиона команды.
Даниил Гуриев не подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что стадион «Спартак» во Владикавказе не удастся сдать в эксплуатацию в 2023 году. Своим мнением на этот счет вице-президент «Алании» поделился с журналистами «Чемпионата».
«Информации о том, что стадион "Алании" не будет сдан в эксплуатацию в 2023 году, не соответствует действительности», — подчеркнул Гуриев.
Ранее стало известно, что из-за неготовности стадиона владикавказский клуб может не сыграть в следующем сезоне РПЛ. Сейчас «Алания» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.