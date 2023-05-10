Путин подписал указ о внесении «Россетей» в перечень стратегически важных компаний

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому энергетическая компания «Россети» была внесена в перечень стратегически важных предприятий. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Целью этого решения является защита интересов государства и обеспечение стабильности на рынке энергетики. Кроме того, глава государства утвердил указ о развитии публичного акционерного общества «Россети».
Документ предусматривает передачу правительством России в качестве оплаты дополнительных акций в уставный капитал 107 тысяч обыкновенных акций компаний «Энергетик», 2,2 млн привилегированных и 7,24 млн обыкновенных акций «Электромагистрали», а также 92 млн обыкновенных акций «Региональных электрических сетей».