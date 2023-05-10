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Бывший президент «Локомотива» Смородская не любит тренера Галактионова

Спорт
Бывший президент «Локомотива» Смородская не любит тренера Галактионова

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что не любит тренера московского клуба Михаила Галактионова.

Ольга Смородская заявила, что ей не симпатичен Михаил Галактионов, возглавивший «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Об этом бывший президент «железнодорожников» рассказала в интервью изданию «РБ Спорт».

«Я люблю и Семака, и Карпина — вот их двоих. А вот Галактионова не очень», — отметила Смородская.

После 26 туров «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Перед назначением Галактионова московский клуб располагался на 14-й позиции.

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