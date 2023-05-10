Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший сообщил, что политика администрации Джо Байдена по разжиганию войны на Украине уничтожила около 300 тысяч украинских военных.
Эти данные принципиально расходятся с данными Киева. Ранее частная компания Stratfor Forecasting оценила безвозвратные потери ВСУ в 410 тысяч человек, а китайская разведка считает, что потери украинской стороны не превысили 200 тысяч человек.
«То, что мы делаем на Украине, плохо для украинского народа. Это США убили 300 тысяч украинских военнослужащих и 40 тысяч мирных граждан», – заявил Кеннеди-младший в эфире Fox News.
Накануне экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также сообщил, что ВСУ потеряли 300 тысяч убитыми и «близки к полному краху». Он считает, что «отчаявшийся режим в Киеве» готов «пойти на все, чтобы попытаться втянуть США в войну на своей стороне».
Ранее Кеннеди-младший заявил, что ВС РФ не могут проиграть в украинском конфликте из-за артиллерийского превосходства, а Киев и Вашингтон «изо всех сил» скрывают от общественности катастрофические потери Украины. Подробнее – в нашей статье.