Накануне экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор также сообщил, что ВСУ потеряли 300 тысяч убитыми и «близки к полному краху». Он считает, что «отчаявшийся режим в Киеве» готов «пойти на все, чтобы попытаться втянуть США в войну на своей стороне».