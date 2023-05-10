Le Figaro: ВС РФ начали применять на Украине революционный танк Т-14 «Армата»

Российские военные стали применять в зоне спецоперации на Украине технологически революционный танк Т-14 «Армата». Об этом пишет французское издание Le Figaro.
Аналитики подчеркнули, что страны НАТО должны быть готовы к уникальным возможностям боевой машины ВС РФ. Они отметили, что им, как и Киеву, также необходимо приготовиться к массовому прибытию «Арматы» на линию фронта.
«Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью», — говорится в статье.
Отметим, что экипажи Т-14 находятся в изолированной бронекапсуле, что эффективно их защищает от подрывов мин и противотанковых ракет. Благодаря установленному гладкоствольному орудию калибра 125 миллиметров «Армата» способна противостоять таким западным танкам, как Abrams и Leopard.