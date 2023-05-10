Главный завод-поставщик БМП для российской армии намерен обновить оборудование

Все вопросы комплектации изделий завода решаются в рабочем порядке при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга, помощь оказывает и Ростех. После начала СВО «Курганмашзавод», как и многие другие оборонные предприятия, перешли на усиленный режим работы.