Главный завод-поставщик БМП для российской армии намерен обновить оборудование

Основной производитель боевых машин пехоты для ВС РФ — «Курганмашзавод» — намерен существенно обновить оборудование, на что выделил несколько миллиардов рублей.
Представитель завода рассказал РИА Новости, что работы по обновлению производства компания рассчитывает провести в ближайшие два года.
«В ближайшие два года «Курганмашзавод» закупит и введет в эксплуатацию большое количество оборудования», — рассказал собеседник агентства.
Все вопросы комплектации изделий завода решаются в рабочем порядке при поддержке Военно-промышленной комиссии и Минпромторга, помощь оказывает и Ростех. После начала СВО «Курганмашзавод», как и многие другие оборонные предприятия, перешли на усиленный режим работы.