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Политолог Косоруков назвал ожидаемым решение об отмене визового режима для граждан Грузии

Общество
Политолог Косоруков назвал ожидаемым решение об отмене визового режима для граждан Грузии

Политолог МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков заявил, что решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии стало ожидаемым.

Дело в том, считает политолог, что Грузия ориентирована на свои экономические интересы, а не на солидарность с Евросоюзом. Поэтому страна не присоединилась к санкциям против России. Указ президента упростит получение гражданства РФ, рассказал Косоруков в беседе с РИАМО.

Россия может восстановить международные социальные связи с Грузией, заявляет политолог. Кроме того, ее вступление в Европейский союз отодвигается на неопределенный срок. Евросолидарность спровоцировала в государстве лишь кризис с определением, где проходят границы. Тем временем в Соединенных Штатах граждан этой страны никто не ждет, подчеркнул Косоруков.

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