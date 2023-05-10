Политолог Косоруков назвал ожидаемым решение об отмене визового режима для граждан Грузии

Россия может восстановить международные социальные связи с Грузией, заявляет политолог. Кроме того, ее вступление в Европейский союз отодвигается на неопределенный срок. Евросолидарность спровоцировала в государстве лишь кризис с определением, где проходят границы. Тем временем в Соединенных Штатах граждан этой страны никто не ждет, подчеркнул Косоруков.