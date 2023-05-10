МИД России передал польскому дипломату ноту протеста из-за провокации на кладбище в Варшаве

Временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому вручили ноту протеста из-за ситуации на Кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Об этом сообщили в МИД РФ.
Недавно толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальное кладбище в День Победы. Присутствующие требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту.
«В среду 10 мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский», – сказано в сообщении на сайте ведомства.
Польскому дипломату вручили ноту протеста в связи с провокацией. Также Москва оставляет за собой право на применение ответных мер.