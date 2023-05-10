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Евродепутат Мариани посоветовал Брюсселю бороться с вмешательством США в внутренние дела

Политика
Евродепутат Мариани посоветовал Брюсселю бороться с вмешательством США в внутренние дела

Вмешательство США в дела Евросоюза является угрозой независимости коалиции. Об этом заявил депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани.

Политик посоветовал Брюсселю бороться с вмешательством США в внутренние дела. Американское руководство расширяет свое влияние на территории Европы, подчеркнул депутат.

«Пришло время наконец, чтобы Европарламент взглянул в лицо американскому вмешательству, которое представляет собой основную угрозу нашей независимости. Пришло время, чтобы комиссия, призванная бороться с иностранным вмешательством, занялась настоящим, а не воображаемым вмешательством», — говорится в комментарии евродепутата.

Ранее в МИД Китая заявили о попытках США расколоть Ближний Восток. В министерстве посоветовали властям страны проявить уважение к народам стран региона.

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