Венгрия отказалась от домашнего ЧЕ по фигурному катанию из-за СВО на Украине

Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) приняла решение отказаться от проведения домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был состояться с 22 по 28 января 2024 года. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации. Решение об отказе было принято в связи с влиянием «на экономику и ценообразование энергоносителей» специальной военной операции на Украине.