Венгрия отказалась от домашнего ЧЕ по фигурному катанию из-за СВО на Украине

Венгрия не примет чемпионат Европы по фигурному катанию зимой 2024 года из-за СВО на Украине.
Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) приняла решение отказаться от проведения домашнего чемпионата Европы по фигурному катанию, который должен был состояться с 22 по 28 января 2024 года. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации. Решение об отказе было принято в связи с влиянием «на экономику и ценообразование энергоносителей» специальной военной операции на Украине.
Российские фигуристы и фигуристки временно отстранены от участия в международных турнирах. Это решение FIS связано с проведением СВО на Украине.